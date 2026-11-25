El incremento del precio del litro de diésel a Bs 20,57 coloca al sector productivo nacional en una situación crítica que amenaza la campaña agrícola de verano y el abastecimiento interno de alimentos. Así lo advirtió el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Klaus Frerking, quien reclamó al Gobierno transparencia sobre los parámetros utilizados para fijar las tarifas de los carburantes y exigió levantar las trabas normativas que restan competitividad al agro boliviano.

Mientras el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, atribuyó el ajuste a las condiciones del mercado internacional —asegurando que el costo descenderá en las próximas semanas—, el líder gremial remarcó que la incertidumbre impide planificar la producción y obliga a los productores a considerar la importación directa de combustible desde países vecinos, donde el precio es menor.

"Todos los bolivianos tenemos que saber cuál es la fórmula que están utilizando para definir el precio y que nos digan exactamente cada cuánto tiempo va a hacer el ajuste, ya sea para arriba o para abajo, del combustible (...). El sector necesita programar sus costos de producción para ver si le alcanza", enfatizó Frerking en Que No Me Pierda.

El dirigente explicó que la campaña de verano requiere sembrar 3 millones de hectáreas en todo el país —de las cuales 2,2 millones corresponden a Santa Cruz— para garantizar el 85% de los alimentos que consume la población. De no alcanzarse esta meta por el encarecimiento de los insumos y la falta de urea nacional tras la paralización de la planta de Bulo Bulo desde agosto, las consecuencias golpearán directamente a los consumidores. "Lo que no se siembre en esta campaña de verano, los bolivianos la van a pagar en la mesa el próximo año", sentenció.

Desequilibrio en la balanza y caída de la producción nacional

Frerking denunció que, si bien el Ejecutivo liberó los costos financieros y operativos —como el precio del diésel, las tasas de interés y el tipo de cambio—, mantiene vigentes restricciones legales que impiden elevar el rendimiento por hectárea para competir con productores de Brasil, Argentina y Paraguay.

"Estamos pagando precio internacional, queremos normas internacionales (...). No es posible que estemos con los costos de producción liberados, pero con las herramientas que nos permiten recuperar la eficiencia y la productividad por hectárea, seguimos atados, seguimos amarrados de manos", cuestionó.

Como reflejo de esta falta de competitividad, detalló cifras alarmantes sobre la pérdida de soberanía alimentaria en cultivos estratégicos:

Arroz: Se proyecta una reducción del 50% en la superficie cultivada este año, desplazada por el ingreso de grano de contrabando a menor precio.

Trigo: De cada 10 panes que se consumen en Bolivia, nueve y medio se elaboran con harina argentina debido a la prohibición de usar biotecnología.

Maíz: El país enfrenta un déficit de 500.000 toneladas, produciendo apenas 900.000 toneladas frente a una demanda nacional de 1,4 millones.

Agenda urgente y rechazo a los bloqueos

De cara a la próxima reunión entre Confeagro, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y las seis cámaras departamentales del país, Frerking resumió las demandas urgentes para equilibrar la actividad productiva: la aprobación inmediata de la ley consensuada de biotecnología (homologando eventos aprobados en el Mercosur), la restitución de la Ley 1720 de conversión de pequeña a mediana propiedad, la firma del decreto de liberación irrestricta de exportaciones, la viabilidad plena para los biocombustibles y el endurecimiento de la lucha contra el contrabando reduciendo el límite de delito de 200.000 a 5.000 UFV.

Finalmente, el titular de Confeagro marcó distancia de las medidas de presión que paralizan las carreteras del país, abogando por soluciones técnicas y productivas para superar la crisis económica. "No coincido con los bloqueos. Creo que 53 días enseñaron al país que no podemos vivir de esa manera. Aquí lo que se necesita es poder trabajar, poder invertir, poder crecer", concluyó.