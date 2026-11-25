En medio del panorama judicial que atraviesa el país, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó la repentina dimisión del exfiscal Jimmy López y exigió transparencia absoluta sobre los motivos reales de su salida.

Según manifestó el líder cívico ante la reciente designación de la doctora Rose María Barrientos por parte del fiscal general del Estado, "independiente a los problemas de salud, él ya sabía las responsabilidades; el pueblo cruceño necesita una explicación de lo que él dijo posterior a eso".

Profundizando en las circunstancias que rodearon la salida del anterior representante del Ministerio Público en la región, Cochamanidis advirtió sobre la urgencia de esclarecer si existieron factores externos que condicionaron su gestión en el cargo.

En ese sentido, el representante institucional enfatizó que "necesitamos saber quiénes presionaban para que se hagan de otra manera las cosas, necesitamos saber qué hay detrás de toda esta renuncia que se quería o no obligar, que si lo obligaron o no a renunciar", añadiendo que "hay mucho por hablar de esto, el mismo señor López debería explicar cuál es el motivo real".

Desafíos para la nueva autoridad interina en Santa Cruz

Ante el periodo de transición institucional que se abre en el departamento, el titular cívico señaló que la flamante autoridad interina enfrenta el reto de esclarecer lo ocurrido y garantizar una gestión completamente transparente.

Al respecto, indicó que "han designado a la Dra. Barrientos para que asuma esta responsabilidad, adicional a todo lo pendiente, ella tendrá que dar mayores luces de lo que ha sucedido con el Sr. López", recordando además que los interinatos tienen un plazo fijo de noventa días y deben regirse estrictamente bajo el marco legal vigente.

Finalmente, el líder cruceño vinculó esta coyuntura con la necesidad estructural de transformar la administración de justicia en beneficio de la ciudadanía local y evitar la injerencia política del pasado.

Cochamanidis sostuvo que durante la época del MAS se vivieron numerosos interinatos, es así que remarcó que se debe descentralizar todo y propuso que "la Fiscalía de Distrito debe ser elegida por la ALD", asegurando que los fiscales definitivos tienen que ser personas de lugar que conozcan la realidad para garantizar que impere la ley sin presiones indebidas.