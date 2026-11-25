El pronóstico de fuertes precipitaciones mantiene en alerta a Santa Cruz. El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) advirtió sobre posibles crecidas en al menos cinco cuencas del departamento y pidió a las comunidades cercanas a los ríos que tomen precauciones, especialmente entre este miércoles y el jueves.

El director ejecutivo del Searpi, Diego Alejandro Jordán Saucedo, informó que ya se registran lluvias en la cuenca alta del río Grande, en sectores como La Junta y Abapó, donde se prevé un incremento del nivel de las aguas durante las próximas horas.

“Justamente recibí un reporte esta mañana por el tema de las precipitaciones pluviales que se van a suscitar el día de hoy y ya existe lluvia en la zona de la Cuenca Alta del Río Grande. Estamos hablando de la parte de la Junta, en la parte de Abapó. Entonces ya ahí está pronosticado que va a haber crecida en el recurso de la próxima hora”, señaló Jordán durante una entrevista con el programa El Mañanero.

Entre las zonas que requieren mayor atención están las cuencas alta y media del río Piraí, donde se esperan precipitaciones importantes, superiores a los 40 milímetros entre este miércoles y jueves. La preocupación también alcanza al Norte Integrado, particularmente por el riesgo de desbordes en sectores que ya tuvieron problemas en anteriores temporadas de lluvia.

A esta situación se suma el río Yapacaní, que registró una crecida importante el lunes. Aunque el nivel del agua disminuyó posteriormente, el director del Searpi advirtió que las nuevas precipitaciones podrían provocar otro incremento.

“Esperemos que no llegue a una crecida extraordinaria, pero los pronósticos dicen que va a llover mucho”, manifestó.

Respecto al comportamiento de los ríos Ichilo y Parapetí, Jordán explicó que actualmente el primero presenta una crecida media, mientras que el segundo mantiene un nivel normal. Sin embargo, advirtió que las condiciones podrían cambiar debido a las lluvias previstas para este miércoles y jueves, además de posibles precipitaciones durante el sábado y domingo.

El director también expresó su preocupación por la cuenca alta del río Piraí, donde se registraron problemas durante la pasada gestión y donde esperan que las nuevas lluvias no provoquen afectaciones de consideración.

Piden alejarse de las riberas

Ante este panorama, el Searpi pidió a los habitantes de las comunidades asentadas cerca de los ríos extremar las precauciones y evitar permanecer en las riberas mientras se mantenga la alerta.

“Que tengan precaución, que tengan precaución, porque lamentablemente hay muchas comunidades, sobre todo en la zona del Torno, Espejo, que están cerca del río en todo caso, ya ellos tendrían que tomar previsiones y alejarse de la ribera del río hasta que se dé una nueva información de que las aguas bajen”, recomendó Jordán.

La autoridad remarcó que los próximos días serán cruciales para conocer el comportamiento de los afluentes y pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales.

Ejecutan trabajos preventivos

En cuanto a las medidas para reducir el riesgo de desbordes, Jordán informó que el Searpi ejecuta trabajos de canalización y construcción de defensivos en distintos sectores, con recursos del Gobierno central y otras fuentes de financiamiento.

Uno de los puntos donde se realizan intervenciones es Colpa Bélgica, donde se ejecutó una canalización para evitar que se repitan los problemas registrados el año pasado con el puente. Según el director, esta obra está funcionando y ayuda a proteger al barrio Paitití.

No obstante, manifestó su preocupación por la intervención de dragueros en el canal y aseguró que ya se enviaron los informes correspondientes. También indicó que se construyen defensivos en El Torno, debido al riesgo que presenta otro puente, además de trabajos en diferentes municipios.

Sobre la posibilidad de que estas condiciones estén relacionadas con el fenómeno de El Niño, Jordán explicó que los pronósticos apuntan a que sus efectos más fuertes podrían sentirse el próximo año, aunque aclaró que las previsiones meteorológicas pueden cambiar.

“Los pronósticos siempre son cambiantes”, sostuvo, al señalar que las lluvias previstas para esta semana obligan a acelerar los trabajos preventivos.