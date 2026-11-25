La persistente lluvia que cae desde la madrugada de este miércoles 25 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra dificulta el desplazamiento de los ciudadanos.

En distintos puntos de la ciudad, varias personas permanecen esperando micros para llegar a sus destinos, mientras las precipitaciones y las calles anegadas complican la circulación.

La situación afecta principalmente a quienes deben trasladarse a sus fuentes de trabajo y cumplir con sus actividades cotidianas. Algunos pasajeros esperan bajo la lluvia la llegada del transporte público, en medio de las dificultades que genera el mal tiempo.

Foto: Red Uno

Las precipitaciones están acompañadas de vientos del sur por el ingreso de un frente frío leve al departamento, fenómeno que también provoca un descenso de las temperaturas y da un respiro frente al intenso calor de los últimos días.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las lluvias continuarán durante esta jornada y se extenderán hasta el jueves 26 de noviembre.