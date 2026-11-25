Un árbol cayó sobre el tendido eléctrico en el barrio Bibosi, ubicado en inmediaciones del cuarto anillo y la doble vía La Guardia, en Santa Cruz de la Sierra, y provocó un cortocircuito que derivó en un pequeño incendio. La emergencia movilizó a bomberos de la Policía y voluntarios, además del personal de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), que tuvo que interrumpir el suministro eléctrico para evitar mayores riesgos.

El hecho se registró durante la jornada de este miércoles, en medio de los fuertes vientos que afectan a la capital cruceña. El árbol terminó desplomándose sobre el cableado público, a las afueras de una unidad educativa, lo que generó preocupación entre las personas que se encontraban en la zona.

El bombero de la Policía, José Daniel Guyalpas, explicó que recibieron el reporte de la caída del árbol y se trasladaron hasta el lugar para verificar los daños ocasionados.

“Recibimos el reporte del colapso de un árbol, lo cual habría caído sobre el cableado y causó un cortocircuito. Nos constituimos al lugar verificando si efectivamente el árbol colapsó y también hubo daños en el sistema eléctrico. Ya la CRE ya cortó lo que es el sistema eléctrico de la zona para su control y también estamos aquí verificando ante cualquier situación que pueda pasar de bomberos de la Policía y bomberos voluntarios”, señaló.

La caída del árbol no solo afectó el tendido eléctrico, sino que también provocó un pequeño incendio debido al cortocircuito. Sin embargo, la interrupción del suministro de energía permitió controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran.

No se reportaron personas heridas

Pese al riesgo que representó la caída del árbol y el incendio, no se registraron daños personales. El bombero destacó que, afortunadamente, ninguna persona transitaba por el lugar cuando ocurrió el incidente.

“Afortunadamente, no había personas pasando por el lugar, tampoco hubo reporte de personas heridas o víctimas en el lugar”, manifestó.

Advierten sobre el estado de los árboles

El efectivo policial también llamó la atención sobre las condiciones del árbol que cayó, al señalar que ya presentaba un deterioro desde la raíz. A su criterio, este factor, sumado a los fuertes vientos registrados durante los últimos días, habría provocado su desplome.

“Sí, como podemos ver el árbol ya está deteriorado desde la raíz y lo que ha provocado el colapso también a causa de los fuertes vientos que están ocurriendo estos días”, indicó.