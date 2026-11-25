El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó este martes que proyecta instalar 1.000 nuevas cámaras de videovigilancia durante la próxima gestión y modernizar el sistema de monitoreo mediante inteligencia artificial, con el fin de anticiparse a los riesgos, mejorar la capacidad de respuesta y proteger la vida de la población.

“Para el año tenemos prevista la inversión en 1.000 nuevas cámaras con identificación de placas, de rostros y todo eso, para que tengamos el centro. Estamos usando ahora el C4, pero necesitamos ampliarlo, mejorarlo y colocar inteligencia artificial”, señaló el alcalde César Dockweiler.

Informó que este proyecto será impulsado mediante un mecanismo de deuda por obra y estará acompañado por la ampliación de la infraestructura tecnológica municipal, la renovación progresiva del alumbrado público y la incorporación de herramientas de vigilancia inteligente.

Actualmente, La Paz cuenta con entre 605 y 680 cámaras municipales en funcionamiento, conectadas a una red de aproximadamente 350 kilómetros de fibra óptica.

Según el municipio, la proyección es ampliar esta infraestructura hasta alcanzar los 600 kilómetros o más, generando las condiciones para implementar una red de Internet de las Cosas (IoT), que permita interconectar diferentes sistemas y servicios municipales.

Alumbrado LED y videovigilancia inteligente

La autoridad edil indicó que también está previsto para el próximo año el cambio progresivo de las luminarias de la ciudad por tecnología LED, con el propósito de modernizar el alumbrado público y generar condiciones para incorporar nuevas cámaras con capacidades de reconocimiento de placas vehiculares y rostros, ampliando las posibilidades de identificación y seguimiento de situaciones de riesgo.

En ese sentido, Dockweiler anunció que se proyecta fortalecer y modernizar el actual sistema de atención de emergencias 104 y el centro de comando y control C4, mediante la incorporación de inteligencia artificial y mecanismos de interoperabilidad con la Policía Boliviana.

Fuente: ABI.