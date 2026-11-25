El transporte urbano de Santa Cruz exige al Gobierno nacional anular el decreto que elevó el precio del diésel y restituir el costo anterior del combustible. El sector advierte que, si la medida se mantiene, podrían activarse movilizaciones, marchas, bloqueos y hasta un paro.

El dirigente del transporte público urbano y de micros en Santa Cruz, Mario Guerrero, afirmó que la postura será presentada en un ampliado departamental y posteriormente en una reunión nacional prevista para este viernes en la ciudad de Tarija.

“El diésel ha subido más del 450% en once meses. Hoy tenemos un ampliado departamental, el sindicato de transportistas de Santa Cruz va llevar la postura de que se elimine este decreto, que se anule totalmente, caso contrario se van a venir las movilizaciones, pueden venirse marchas, bloqueos o paro, esa postura la vamos a llevar al ampliado departamental hoy, y también el día viernes tenemos un ampliado a nivel nacional en la ciudad de Tarija a las 1000 de ahí va salir una determinación que se van a venir movilizaciones a nivel nacional hasta que se elimine el decreto, se anule, y vuelva a su precio anterior”, señaló.

Guerrero remarcó que la principal demanda del sector es dejar sin efecto la medida que estableció el precio del diésel en Bs 20,57. Sin embargo, advirtió que, si el Gobierno mantiene ese costo, los transportistas analizarán una posible nivelación del pasaje.

“Sí, efectivamente, la primera postura va a ser que se elimine el decreto; de lo contrario, si se va a mantener el precio del diésel a Bs 20,57, nosotros no descartamos buscar una nivelación del precio del pasaje, tanto del transporte urbano, interprovincial, departamental y también nacional, porque no nos va a dar el costo”, agregó.

Advierten con un posible incremento del pasaje

El dirigente sostuvo que el nuevo precio del combustible afectará directamente los costos de operación del transporte público, debido al encarecimiento de los repuestos y otros productos necesarios para el mantenimiento de los vehículos.

“Lo que va originar este precio del diésel Bs 20,57, que van a subir todos los insumos del transporte público, llámese una llanta, un disco de embrague, prensa, lubricante, el aceite del motor, el líquido de frenos, todos productos llegan de afuera del país, se va encarecer, también la canasta familiar, esa es la realidad, lamentablemente lo han sacado en mal momento, de fin de año donde hay más movimiento del comercio, todo se va encarecer, lamentablemente el Gobierno no analizó en que momento dar este golpe y este golpe es un perjuicio a toda la población directamente al bolsillo de todos los trabajadores”.

Guerrero insistió en que el sector buscará primero la anulación del decreto y el retorno al precio anterior del combustible, antes de definir cualquier ajuste en las tarifas.

“Vamos a exigir que se anule el decreto y que vuelva el precio anterior del diésel, caso contrario no descartamos revisar nuestro costo del pasaje”, remarcó.

Consultado sobre cuánto podría subir el pasaje, el dirigente aclaró que todavía no existe una cifra definida, debido a que el sector no ha realizado una evaluación técnica de los nuevos costos.

“Todavía no tenemos cifra de ese número porque no se ha hecho una revisión con nuestros técnicos, economistas que tenemos, pero por el momento vamos a exigir que se anule el decreto, caso contrario, vamos a revisar nuestro estudio de costo si se va a mantener el Decreto Supremo 5716”.

Micros a diésel permanecen parados

Guerrero también señaló que, desde el incremento del diésel a Bs 17,95, registrado el 18 de septiembre, los micros que funcionan con ese combustible dejaron de operar en la ciudad de Santa Cruz y permanecen en talleres.

“En la ciudad de Santa Cruz nadie puede trabajar a diésel desde el 18 de septiembre, cuando el diésel se elevó a Bs 17,95. Esos micros se encuentran parados en los talleres. Hay 200 micros a los que se les ha hecho el trabajo del motor de diésel a gas vehicular y el Gobierno nacional hasta la fecha no nos ha entregado los kits, cilindros para ponerlos. Es un perjuicio grande”, aseguró.

El dirigente cuestionó que, pese a los trabajos realizados para convertir los motores a diésel a gas vehicular, todavía no se hayan entregado los kits y cilindros necesarios para que esos vehículos puedan volver a circular.