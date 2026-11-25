Con la participación de nueve agrupaciones musicales, espectáculos de DJs y 62 sectores comerciales, la Feria Navideña 2026 será inaugurada este miércoles 25 de noviembre, desde las 16:00, en el Parque Urbano Central de la ciudad de La Paz.

La jornada musical contará con las presentaciones de Octavia, Wara, América Pop, La Furia My Love, Dulce Sentimiento, Paya Jachas, Diverso, Sonrisa Andina y Eterno Deszaire, además del espectáculo de DJs y clásicos denominado “Show Beats”. El evento también será transmitido por el canal de streaming La Mega Sí Pega.

La actividad es organizada por la Federación Departamental de Casco Urbano Central La Paz – Feria Navideña 2026 y reunirá a artesanos y comerciantes que ofrecerán una variedad de productos distribuidos en 62 sectores, entre ellos árboles de Navidad, artículos navideños, prendas de vestir, juegos y gastronomía.

Los expositores esperan que la feria contribuya a reactivar la economía de los sectores participantes e impulse sus ventas a un mes de la celebración de Nochebuena. Además, anunciaron descuentos para la población que visite los puestos comerciales.

La inauguración contará con la presencia de autoridades municipales, dirigentes de los sectores participantes y la población en general.

Por otra parte, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que este miércoles se realizará el cierre temporal de las avenidas Wenceslao Argandoña y del Ejército, debido a la inauguración de la feria. La restricción vehicular estará vigente desde las 16:00 hasta las 23:59.

La Alcaldía recomendó a la población tomar previsiones, planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Fuente: ABI.