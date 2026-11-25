Las calles de Sucre se convierten en escenario de un operativo conjunto. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana desplegaron efectivos para apoyar las tareas de desbloqueo, recuperar la circulación vehicular y garantizar el orden público frente a las medidas de presión del sector del transporte.

El despliegue se realiza a través de la Guarnición Militar de Sucre, que brinda apoyo a las operaciones policiales en el marco de la coordinación interinstitucional y las disposiciones legales vigentes.

Según el Ministerio de Defensa, la intervención busca restablecer la transitabilidad en las vías afectadas por los bloqueos y evitar que se paralicen las actividades laborales, productivas y comerciales de la población.

Foto Ministerio de Defensa.

Las operaciones conjuntas se desarrollan bajo las disposiciones del estado de excepción, las competencias establecidas para ambas instituciones y el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Defensa se ratificó el compromiso de preservar la seguridad de la población, el orden constitucional y el derecho de los bolivianos a trabajar, estudiar, producir y circular libremente.