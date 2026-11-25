Los padres de familia que buscan asegurar un espacio para sus hijos en colegios de alta demanda deben tomar nota: la preinscripción escolar para la gestión 2027 estará habilitada hasta el 18 de diciembre de 2026.

El proceso comenzó el 19 de noviembre y se realiza de manera gratuita mediante la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE), habilitada por el Ministerio de Educación.

La convocatoria está dirigida a las familias que desean postular a sus hijos a unidades educativas con mayor demanda de plazas. Para la asignación de los espacios se consideran tres criterios de prioridad: tener hermanos inscritos en el mismo establecimiento, vivir cerca del colegio o que el padre, madre o tutor trabaje en sus inmediaciones.

Una vez concluido el registro, el siguiente paso será el sorteo de los cupos disponibles, programado para el 8 de enero de 2027.

¿Cómo preinscribir a tu hijo para la gestión 2027?

El procedimiento se realiza completamente en línea. Estos son los pasos que deben seguir los padres o tutores:

Ingresa a la plataforma oficial: accede desde tu celular o computadora a operativos.sie.gob.bo. Busca la opción de preinscripción: selecciona «Unidades Educativas de Alta Demanda» y luego ingresa al apartado «Preinscripción». Elige el colegio: selecciona el departamento, la unidad educativa, el nivel y el año de escolaridad al que deseas postular a tu hijo. Indica el criterio de prioridad: señala si tienes otro hijo inscrito en el establecimiento, si vives cerca o si trabajas en las inmediaciones. Completa los datos personales: introduce la información solicitada del estudiante y de su padre, madre o tutor. Verifica la información: revisa cuidadosamente que todos los datos sean correctos antes de confirmar el registro. Descarga la constancia: guarda e imprime el formulario de preinscripción y sigue las indicaciones para presentar los documentos de respaldo.

El Ministerio de Educación contempla tres criterios principales para la preinscripción:

Hermanos en el colegio: estudiantes que tienen un hermano o hermana matriculado en la misma unidad educativa.

Cercanía del domicilio: familias que viven en las inmediaciones del establecimiento educativo.

Cercanía del trabajo: padres, madres o tutores cuyo centro laboral se encuentra próximo al colegio.

Para ingresar al primer año de Educación Inicial en Familia Comunitaria durante la gestión 2027, los niños deben cumplir cuatro años hasta el 31 de marzo de 2027.

Después de concluir la etapa de preinscripción y la presentación de los documentos correspondientes, las autoridades educativas realizarán el sorteo de las plazas disponibles.

La fecha prevista es el viernes 8 de enero de 2027, jornada en la que se conocerá qué estudiantes obtendrán los espacios solicitados en las unidades educativas de alta demanda.