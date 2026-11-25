El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de prioridad naranja por el pronóstico de un brusco descenso de temperaturas en algunas provincias de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

El aviso estará vigente desde este miércoles 25 hasta el jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 98/26, se prevé que las temperaturas desciendan entre 6 °C y 12 °C en las regiones bajo advertencia. El fenómeno podría generar condiciones climáticas inusuales durante el periodo de validez de la alerta.

El Senamhi señala que el nivel de amenaza naranja representa un riesgo importante, debido a fenómenos no habituales que pueden generar cierto grado de peligro para el desarrollo de las actividades cotidianas de la población.