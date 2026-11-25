Un joven falleció electrocutado la noche del martes en el municipio de Portachuelo, en Santa Cruz, luego de ser encontrado sin vida sobre un poste de alta tensión.

El hecho movilizó a bomberos y efectivos policiales, quienes llegaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate y retirar el cuerpo.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias por las que la víctima se encontraba sobre la estructura eléctrica. Las autoridades deberán establecer cómo llegó hasta el poste y qué ocurrió antes de sufrir la descarga eléctrica que le provocó la muerte.

El incidente también ocasionó un corte de energía eléctrica en la zona. El hecho generó preocupación entre los vecinos, mientras se aguarda mayor información sobre las circunstancias de esta muerte.