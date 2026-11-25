Momentos de temor y preocupación se viven en la población de Blanca Flor, en el departamento de Pando, luego de que se reportó el ataque de un jaguar a pobladores de esta comunidad. El hecho quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y muestran a personas con heridas, entre ellas una mujer que resultó lesionada.

En el material audiovisual se observa a la mujer con heridas en las manos y los brazos, además de lesiones en otras partes del cuerpo. Mientras algunas personas intentan reaccionar ante lo sucedido, se escuchan expresiones de preocupación y desesperación por la situación.

“Ay, madre mía, Señor”, expresa una mujer al observar lo ocurrido. En otro momento del video, otra persona pide ayuda y dice: “Amárrenle, como un torniquete”, en referencia a la necesidad de atender las heridas de una de las personas afectadas.

Las imágenes generaron preocupación entre los habitantes de Blanca Flor, quienes piden la intervención urgente de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del ataque y tomar medidas ante la presencia del felino.

La comunidad teme que puedan registrarse nuevos incidentes y solicita atención inmediata para evitar que otras familias queden expuestas a una situación similar.

Hasta el momento, no se cuenta con mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni sobre el estado de salud de la mujer herida.

A continuación, el video: