Las empresas de transporte interdepartamental que operan desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz aseguran que el incremento del precio del diésel está elevando sus costos de operación y advierten que será necesario ajustar las tarifas de los pasajes.

Desde el martes 24 de noviembre, el litro de diésel se comercializa a Bs 20,57 en las estaciones de servicio, una medida que, según los operadores, afecta especialmente a las empresas que deben cubrir sus gastos incluso cuando los buses viajan con pocos pasajeros.

Uno de los representantes del sector señaló que el incremento anterior ya había generado dificultades y que la nueva tarifa complica aún más la situación.

“En este momento, mire que no hay pasajeros, el pasaje está en 180, 150. Ya no cubre el diésel con la última subida. Así que estamos muy afectados”, manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de mantener los precios actuales, indicó que un nuevo incremento sería necesario para compensar los gastos. Sin embargo, explicó que todavía esperan una decisión de los propietarios de las empresas.

En cuanto a las salidas desde la Terminal Bimodal, el representante aseguró que las operaciones eran normales y no había confirmación de interrupciones por el bloqueo anunciado en la carretera hacia Oruro.

El sector permanece a la espera de definiciones sobre los precios de los pasajes, mientras advierte que el nuevo costo del combustible dificulta mantener las tarifas actuales.