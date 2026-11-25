Las intensas lluvias registradas la mañana de este miércoles 25 de noviembre no solo afectaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sino también al municipio de El Torno, donde las precipitaciones provocaron inundaciones y convirtieron varias calles en verdaderos ríos.

Videos grabados por pobladores muestran la fuerza con la que el agua recorre las vías, mientras los vecinos expresan su preocupación por el aumento del caudal de las quebradas y los derrumbes registrados en la zona.

“La quebrada grande ha aumentado hartísimo y (el agua) está a todo llegar. Hay dos derrumbes de magnitud”, se escucha advertir a un hombre en uno de los registros audiovisuales que circulan en redes sociales.

En otro video, un poblador describe la magnitud de las precipitaciones con una frase que refleja la situación que atraviesa el municipio: “Llegó el río Piraí acá. Lluvia torrencial en El Torno”.

La situación también es complicada en diferentes sectores de la capital cruceña, donde las fuertes precipitaciones dejaron calles completamente cubiertas de agua, dificultando el tránsito de vehículos y peatones.

En las imágenes se observa a motorizados avanzando con las llantas parcialmente sumergidas, mientras los ciudadanos deben atravesar las calles inundadas para llegar a sus destinos, en medio de las dificultades que genera la acumulación de agua.

Las precipitaciones están acompañadas de vientos del sur debido al ingreso de un frente frío leve al departamento, fenómeno que también provoca un descenso de las temperaturas y da un respiro frente al intenso calor de los últimos días.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las lluvias continuarán durante esta jornada y se extenderán hasta el jueves 26 de noviembre.