Cochabamba comienza a vestirse de Navidad. Millones de luces, árboles gigantes y figuras monumentales transformarán las calles y plazas de la ciudad para recibir una de las épocas más esperadas del año. La Alcaldía prepara una celebración a lo grande, con 11 millones de foquitos y un desfile navideño que promete llenar de magia e ilusión a grandes y pequeños.

El anuncio fue realizado por el alcalde Manfred Reyes Villa durante una inspección a los trabajos de iluminación en la plaza Julio León Prado, donde verificó los avances de la decoración que embellecerá distintos espacios públicos de la ciudad.

Entre los principales atractivos destaca el árbol navideño de mayor tamaño, que será instalado en el Cristo de la Concordia. A esto se sumará otro árbol en la avenida Suecia, en la zona sur, además de una iluminación especial que llegará a diferentes sectores de Cochabamba.

Foto GAMC.

Pero la Navidad tendrá uno de sus momentos más esperados el próximo 18 de diciembre, con el gran desfile navideño en el sector del Prado, donde se presentarán 22 figuras gigantes que prometen sorprender a las familias cochabambinas.

La autoridad invitó a la población y a los visitantes de La Paz, Santa Cruz, Oruro y Potosí a sumarse a las actividades y disfrutar de una ciudad preparada para celebrar el nacimiento del Niño Jesús.

“Estamos preparando nuestra ciudad para que realmente sea la ciudad de la Navidad. Estamos adornando toda la ciudad y no se pierdan la plaza principal, van a ver ese alumbrado, ese trabajo que se ha hecho”, manifestó Reyes Villa.

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Con luces, figuras gigantes y espacios llenos de color, Cochabamba busca convertirse en un punto de encuentro para compartir la magia de la Navidad en familia.