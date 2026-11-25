El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, se pronunció este miércoles sobre los anuncios de movilizaciones, marchas y bloqueos de distintos sectores sociales, y advirtió que el Ministerio Público intervendrá si se presentan denuncias por hechos que vulneren los derechos de la ciudadanía.

La autoridad señaló que entre las obligaciones de la Fiscalía está preservar los derechos de los ciudadanos, particularmente la libertad de locomoción, que podría verse afectada por las medidas de presión anunciadas.

"Obviamente, la actuación del Ministerio Público es preservar los derechos de los ciudadanos y dentro de los derechos de los ciudadanos está la libertad de locomoción", manifestó Urioste.

Asimismo, recordó que el país todavía se encuentra bajo estado de excepción y sostuvo que, si se abren procesos penales relacionados con estas medidas de presión, el Ministerio Público actuará dentro de sus competencias.

"En consecuencia, si hay apertura de procesos penales en ese tema, ahí va a estar el Ministerio Público", afirmó.