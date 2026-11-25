El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo Mamani, fue citado por el Ministerio Público para prestar su declaración informativa en calidad de sindicado, dentro de una investigación por la presunta comisión de delitos previsionales.

De acuerdo con la orden de citación, emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de La Paz, Argollo deberá presentarse este miércoles 25 de noviembre, a las 11:00, en dependencias de esa unidad fiscal, portando su cédula de identidad y acompañado de su abogado defensor.

La orden también establece que, en caso de incumplimiento de la citación, se expedirá el correspondiente mandamiento de aprehensión, conforme a lo previsto en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal.