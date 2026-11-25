El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, llegó este miércoles a dependencias de la Fiscalía de La Paz para prestar su declaración informativa en calidad de sindicado, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delitos previsionales, tipificados en el artículo 345 bis del Código Penal.

El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, quien cuestionó el supuesto cobro irregular de una pensión por invalidez laboral por parte del dirigente sindical.

Según los antecedentes de la denuncia, Argollo habría cobrado en 2021 un cheque superior a los Bs 141.000, luego de tramitar su calificación de invalidez en un plazo aproximado de cinco días. El legislador puso en duda que el dirigente cumpliera con las condiciones médicas para acceder a este beneficio y solicitó que se realicen las pericias correspondientes para esclarecer el caso.

La Fiscalía admitió la denuncia en mayo de este año y anunció el inicio de las investigaciones para establecer si existieron irregularidades en el procedimiento y el cobro de estos recursos.

Con su presentación ante el Ministerio Público, Argollo deberá brindar su versión sobre los hechos denunciados, mientras las investigaciones continúan para determinar posibles responsabilidades.

La investigación se encuentra en curso y las acusaciones deberán ser esclarecidas por las instancias correspondientes.