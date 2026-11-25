La Cámara Departamental de Transporte realizó una inspección a la carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz, con especial atención en el sector de El Sillar, donde identificó varios puntos de deterioro y expresó su preocupación por el estado de la vía.

Durante el recorrido, representantes del sector señalaron que la carretera presenta baches, zonas dañadas y sectores donde, según sus observaciones, el terreno estaría cediendo. También cuestionaron la aparente falta de personal trabajando en tareas de mantenimiento.

“La carretera está destrozada. Hemos podido ver mucho descuido en varios sectores y también observamos que hay partes que están cediendo. No hay gente trabajando; es como si no estuvieran cumpliendo con el mantenimiento”, manifestó uno de los dirigentes.

Otro representante expresó su preocupación por las condiciones de El Sillar y advirtió sobre la presencia de sedimentos que podrían agravarse con las lluvias.

“Es preocupante este tramo de El Sillar. No hace mucho fue entregado, pero hay un sedimento bastante fuerte y, con una lluvia más, esto podría afectarse y seguir cediendo. Estamos realizando esta inspección para que la población pueda conocer la situación”, señaló.

Los transportistas también afirmaron que el mal estado de la carretera genera daños en sus vehículos y obliga a los conductores a realizar maniobras para esquivar los baches.

“Nuestras unidades y nuestros vehículos se van dañando por el estado de la carretera. Tenemos que esquivar los baches”, reclamaron.

La inspección busca visibilizar las condiciones de la ruta y las preocupaciones del sector transporte, que pide atención a los puntos observados para evitar que el deterioro avance.