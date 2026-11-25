Diez incendios forestales permanecen activos en el departamento de Santa Cruz, principalmente en el municipio de San Matías, donde equipos especializados se movilizan para intentar controlar las llamas.

La Gobernación coordina un operativo con Defensa Civil, bomberos voluntarios, comunales, militares y personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), ante el riesgo que representa el fuego para la fauna, la flora y las áreas protegidas.

Jhonny Rojas Cuéllar, director de Gestión de Riesgos de la Gobernación, informó que un sobrevuelo realizado el martes permitió verificar que las lluvias ayudaron a mitigar y sofocar varios focos de calor registrados en cinco puntos de Yapacaní,

El Puente, Santa Rosa del Sara y el límite entre Santa Cruz y Cochabamba, en la zona de Chimoré. Sin embargo, en San Matías se identificaron dos focos de gran intensidad que continúan activos.

El director explicó que el acceso a varios de los sectores afectados es complicado, por lo que se analiza realizar descargas de agua desde helicópteros para reforzar el trabajo en tierra.

"Son lugares inaccesibles que necesitamos atacar con descargas aéreas para poder sofocar estos incendios", señaló.

Respecto al origen del fuego, Rojas indicó que durante los sobrevuelos identificaron quemas de pastizales y otros sectores donde existen asentamientos ilegales. Por ello, anunció que enviarán un informe con coordenadas a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), para que investigue las causas y determine posibles responsabilidades.

Aunque aseguró que los incendios identificados no representan actualmente un peligro para comunidades cercanas, advirtió que las llamas amenazan espacios naturales y áreas protegidas.

"Debería haber pena de cárcel para estos pirómanos. Son delincuentes que ponen en riesgo la vida humana", manifestó.

La Gobernación espera que las lluvias alcancen las zonas afectadas y ayuden a controlar los incendios que continúan activos en el departamento.