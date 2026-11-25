El Ministerio de Trabajo dispuso la aplicación excepcional de la jornada laboral en horario continuo para este miércoles 25 de noviembre de 2026 en el departamento de Potosí. La medida alcanza a las instituciones del sector público y establece disposiciones para las empresas privadas.

A través de un instructivo publicado en sus redes sociales, la cartera de Estado informó que la determinación responde a razones de interés colectivo y busca promover la integración social y el fortalecimiento de la actividad deportiva.

“El Ministerio de Trabajo, en el marco de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N.º 5168, de 5 de junio de 2024, por razones de interés colectivo y con la finalidad de promover la integración social y el fortalecimiento de la actividad deportiva, dispone la aplicación excepcional de la jornada laboral en horario continuo, el miércoles 25 de noviembre de 2026, en el departamento de Potosí”, señala el instructivo.

¿Cuál será el horario para el sector público?

De acuerdo con la disposición, las entidades e instituciones públicas deberán adecuar sus horarios a una jornada continua de 08:00 a 16:00.

El Ministerio de Trabajo dispuso una jornada laboral continua para este miércoles 25 de noviembre en Potosí.

“Las entidades e instituciones públicas comprendidas en el ámbito de aplicación deberán adecuar su jornada laboral al horario continuo de 08:00 a 16:00, considerando los regímenes especiales aplicables y comunicando oportunamente dicha determinación a la población usuaria”, señala la publicación.

¿Qué pasará con el sector privado?

En el caso de las empresas y establecimientos laborales privados, el Ministerio de Trabajo estableció que deberán adecuar sus horarios tomando en cuenta sus modalidades de trabajo, el rubro y la naturaleza de sus actividades.

La disposición también aclara que estos ajustes deberán realizarse en cumplimiento de la normativa laboral vigente y sin perjudicar los derechos de los trabajadores.

“Las empresas y establecimientos laborales deberán adecuar sus horarios considerando sus modalidades de trabajo, rubro y naturaleza de sus actividades, en observancia de la normativa laboral vigente, sin afectar los derechos laborales y salariales de las trabajadoras y los trabajadores”, agrega el instructivo.

Servicios deberán mantener su atención

El Ministerio de Trabajo también estableció que las instituciones y empresas que necesiten mantener sus operaciones deberán tomar las previsiones correspondientes para garantizar la continuidad de sus servicios.

“Las entidades públicas y privadas que, por la naturaleza de sus funciones o actividades, requieran continuidad operativa deberán adoptar las previsiones necesarias para garantizar la prestación de sus servicios. Las unidades de Recursos Humanos o instancias equivalentes coordinarán la aplicación de la presente disposición”, remarca el documento.