El incremento del precio del diésel a Bs 20,57 por litro provocó el rechazo de los sectores de gremiales y del transporte, que se declararon en emergencia y anunciaron ampliados para definir posibles medidas de presión contra la disposición gubernamental.

Desde la Confederación Nacional de Gremiales, su secretaria ejecutiva, Mercedes Quisberth, expresó la preocupación de los comerciantes por el impacto que tendrá el nuevo costo del combustible en la economía y las ventas, que —según indicó— ya registran una disminución considerable.

"El tema del diésel es algo que nos ha caído a muchos como un balde de agua fría porque no esperábamos eso", manifestó.

Quisberth anunció que el sector realizará un ampliado de emergencia para analizar la situación y definir las acciones que asumirán. Señaló que existe molestia entre los comerciantes debido a la falta de circulante y las dificultades económicas que atraviesa el país.

Por su parte, el transporte departamental de La Paz convocó a un ampliado con sus ocho regionales para definir medidas frente al incremento. Edson Valdez, secretario ejecutivo de la Federación de Transporte Departamental, afirmó que la principal demanda del sector es dejar sin efecto la disposición.

"Sí, indudablemente. La única solución en este momento es la abrogación de este decreto porque finalmente es atentatorio a nuestro gremio", sostuvo.

El dirigente advirtió que no habrá diálogo con el Gobierno mientras no se abrogue el decreto y confirmó que las bases plantean medidas de presión, entre ellas bloqueos y movilizaciones. El ampliado departamental se realizará este lunes y el nacional está previsto para el martes.

Ambos sectores definirán sus próximas acciones en medio del rechazo al nuevo precio del diésel, que entró en vigencia desde las 00:00 del 24 de noviembre.