El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, respaldó la eliminación de la subvención al diésel y sostuvo que esta medida era necesaria para enfrentar la crisis económica del país.

Sin embargo, cuestionó que el Gobierno no haya aplicado acciones complementarias para reducir el impacto del incremento de los combustibles sobre los sectores productivos, transportistas, gremiales y las familias bolivianas.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Velasco recordó que ya había planteado durante las campañas a la Vicepresidencia y a la Gobernación que la subvención a los combustibles era uno de los principales factores que contribuyeron a la crisis económica.

"La subvención a los combustibles es uno de los principales factores que nos llevaron a la crisis económica que vivimos", escribió.

No obstante, el gobernador señaló que la eliminación de la subvención debió estar acompañada de decisiones para amortiguar sus efectos.

Entre sus propuestas mencionó mantener temporalmente una subvención focalizada y digitalizada para el transporte público, liberar las exportaciones agropecuarias, aprobar eventos biotecnológicos para mejorar la productividad agrícola y reducir temporalmente la carga tributaria sobre la importación y comercialización privada de combustibles.

"Eliminar una subvención sin liberar simultáneamente la capacidad productiva del país significa trasladar el costo del ajuste a quienes generan empleo, producen alimentos y sostienen nuestra economía", manifestó. Además, remarcó que "no basta con sincerar los precios, hay que liberar la economía".

Otro de los cuestionamientos de Velasco estuvo dirigido al papel de YPFB en el mercado de combustibles.

"YPFB debe concentrar sus esfuerzos en recuperar nuestra capacidad hidrocarburífera, estableciendo alianzas con empresas internacionales que tengan la tecnología, la capacidad operativa y el capital necesario para realizar inversiones de largo plazo", sostuvo.

Asimismo, planteó abrir la importación y comercialización de combustibles a empresas privadas legalmente establecidas en el país, bajo condiciones de libre competencia y controles de calidad.

"La competencia genera incentivos para reducir costos, mejorar la calidad del producto y ofrecer un mejor servicio. Es el consumidor quien debe tener la libertad de elegir a quién comprarle, no el Estado quien debe imponerle un proveedor", manifestó.

Como parte de sus propuestas para reducir el precio final de los carburantes, sugirió establecer una exención temporal del IVA y del IT durante al menos un año. Según explicó, ambos impuestos tienen alícuotas nominales del 13% y 3%, respectivamente, y su eliminación temporal podría contribuir a disminuir los costos de comercialización.

"No voy a criticar una medida que yo mismo he propuesto durante años simplemente por conveniencia política o para sumarme al grupo de detractores del Gobierno. Soy liberal por convicción, no por conveniencia", escribió.

"Bolivia necesita menos monopolios estatales, menos burocracia, menos intermediación política, mayor seguridad jurídica, más inversión privada y, fundamentalmente, más libertad económica", afirmó.