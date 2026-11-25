La Cámara Departamental de Transporte (Cadetran) rechazó el nuevo precio del diésel y exigió al Gobierno modificar la fórmula utilizada para establecer el costo del combustible. Álvaro Ayllón, presidente de esta organización, sostuvo que el incremento de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro no corresponde a la realidad económica del país y que el transporte ya no tiene margen para absorber nuevos gastos.

"Creo que la observación ha sido entendida de que esa fórmula está mal hecha, mal planteada, no condice con la realidad actual del país, de la actualidad, con la realidad actual de Sudamérica, del precio al que se vende", manifestó.

El dirigente explicó que, tras el anterior incremento del combustible, el sector no logró ajustar sus tarifas de transporte en la misma proporción, por lo que los transportistas tuvieron que asumir parte del costo y sacrificar sus ganancias.

"Si no hemos podido nivelar el flete con el costo del 17.95, ¿cómo vamos a aspirar a poder nivelar nuevamente el flete a 20.57?", cuestionó. Advirtió que aceptar el nuevo precio implicaría absorber Bs 2,60 adicionales por litro, situación que podría provocar que algunas unidades dejen de trabajar al no poder cubrir sus gastos.

Piden cambiar la fórmula de cálculo

Ayllón planteó que el Gobierno tome como referencia un promedio de los precios actuales de los países vecinos y no los valores acumulados durante periodos prolongados. Aseguró que el diésel en Bolivia llegó a superar los precios de otros mercados de la región, pese a que la economía nacional atraviesa dificultades.

"¿Por qué tenemos que pagar un precio mayor? (...) La economía boliviana no se compara ni con la peruana, ni con la chilena, ni con la argentina", expresó.

También cuestionó que el nuevo precio no haya sido socializado previamente con el sector del transporte y señaló que no recibieron información oficial antes de su aplicación.

Cadetran anunció que evaluará medidas en sus asambleas departamentales y ratificó su pedido de abrogación del decreto supremo. Ayllón agregó que el sector no considera que la importación privada sea una solución, debido a que los precios actuales de ese combustible tampoco son accesibles para los transportistas.