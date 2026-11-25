Representantes de la Cámara de Transporte de Cochabamba realizaron una inspección en la ruta del Sillar, en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz hasta la población de Villa Tunari, ante la preocupación por los deslizamientos y la acumulación de lodo y sedimentos que amenazan la capa asfáltica.

Durante el recorrido se constató que en el sector de Barros Negros el muro de contención ya se encuentra colmado de sedimento, el cual cae hacia los costados de la vía con el riesgo de alcanzar la calzada.

De manera paralela, personal técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se trasladó con maquinaria pesada a distintos puntos del Sillar —iniciando labores desde las 9:00 de la mañana— para desalojar el lodo y los materiales arrastrados por los deslizamientos registrados en varios tramos.

La ABC también ejecuta trabajos de conservación vial en la carretera nueva Cochabamba – Santa Cruz, específicamente en los sectores de Villa Barrientos y Siete Curvas, dentro del tramo Locotal – Villa Tunari, con el objetivo de preservar la plataforma vial, mejorar el drenaje pluvial y mantener la seguridad del tránsito. En Villa Barrientos se emplean una excavadora, una pala cargadora y volquetas para ensanchar la quebrada hacia el talud, retirar sedimentos, limpiar cunetas y nivelar la calzada. Mientras que en Siete Curvas se opera una motoniveladora, volquetas y un rodillo compactador liso para conformar y compactar la plataforma con material de capa base.

Ante las labores de maquinaria y las condiciones del terreno en el trópico cochabambino, la ABC pidió a los transportistas y conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización instalada en las zonas intervenidas.

Desde la entidad caminera señalaron que estas acciones, desarrolladas en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, buscan resguardar la infraestructura vial y sostener la transitabilidad entre Cochabamba y Santa Cruz.