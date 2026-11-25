Las intensas precipitaciones persisten en el municipio de El Torno y mantienen interrumpido el acceso a comunidades afectadas por la crecida del río que arrastra troncos, palizadas y restos de árboles.

La situación es preocupante debido al incremento del caudal, cuya corriente presenta una fuerza que hace imposible cruzar hacia la comunidad El Playón.

El Playón permanece prácticamente inaccesible mientras continúan las lluvias en este sector del municipio. Desde el lugar se observa la fuerza del agua y los obstáculos que impiden el paso hacia la comunidad.

Otra de las zonas afectadas es Puerto Rico, donde también se reportaron daños por las precipitaciones. Vecinos recordaron que esta misma comunidad sufrió anteriormente los efectos de las lluvias y una mazamorra que arrasó viviendas y dejó personas desaparecidas.

Ante este nuevo escenario, se aguarda un informe oficial sobre la magnitud de las afectaciones y las condiciones en las comunidades del municipio de El Torno. Mientras tanto, las lluvias continúan y mantienen la preocupación entre los habitantes de la zona.