El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset acusó a la Policía Boliviana de haberlo secuestrado en su domicilio en Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo que, según su versión, habría sido parte de un plan coordinado con la Administración para el Control de Drogas (DEA) para trasladarlo a Estados Unidos.

La acusación fue hecha mediante una carta escrita a mano y en inglés el 13 de noviembre y dirigida al juez Rossie Alston Jr, para posteriormente ser publicada en el semanario Búsqueda.

En la misiva, Marset sostiene que fue trasladado fuera de Bolivia el mismo día de su detención, ocurrida el 13 de marzo, y que posteriormente pasó por Perú antes de llegar a Estados Unidos.

“Hoy se cumplen ocho meses desde que la Policía boliviana me secuestró en mi casa, en el marco de un plan de la DEA para traerme a los Estados Unidos. Porque el mismo día que me secuestraron me llevaron a Perú y luego hasta aquí, y llegué al día siguiente”, escribió.

El uruguayo afirma que su detención y posterior traslado fueron parte de una operación organizada por la agencia estadounidense. También cuestionó la investigación y la acusación presentada en su contra, al señalar supuestas contradicciones en los argumentos de los fiscales.

“Ese intento de creatividad se nota en toda la acusación, y más aún en sus propios escritos. Escrito tras escrito cambian sus argumentos y se confunden con sus propias mentiras, una y otra vez”, manifestó en la carta.

Marset enfrenta cuatro acusaciones en Estados Unidos: dos relacionadas con lavado de activos, una por narcotráfico y otra por narcoterrorismo. En su escrito también cuestionó el accionar de los agentes federales, los fiscales que llevan adelante el proceso y sus anteriores abogados en ese país.

Asimismo, pidió al juez que se pronuncie sobre las mociones presentadas por su defensa y volvió a declararse víctima de irregularidades dentro del proceso judicial.

"¡No puedo creer tanta hipocresía! Ocupar una posición de autoridad para infringir las mismas leyes y normas que intentan imponer a los demás no los hace menos pecadores que cualquier otra persona. El que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar una piedra (Juan 8:7). Sigo confiando en mi Dios, el único digno de confianza, justo y fiel. Algún día, todos serán juzgados", expresó.

Al finalizar, expresó su preocupación por la demora en la resolución de su situación judicial y aseguró que su familia también está afectada por la incertidumbre.

“Sinceramente, todo esto es muy injusto. No debo nada a los Estados Unidos. Llevo ocho meses aquí y todavía no entiendo qué hago aquí. Anhelamos una resolución”, escribió.

La resolución de su caso está prevista para el 6 de diciembre, según la información difundida sobre el proceso. Las acusaciones y denuncias de Marset corresponden a su versión de los hechos y forman parte de los argumentos presentados por su defensa.