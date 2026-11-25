Los dos abogados investigados por el denominado caso Maletas se encuentran este miércoles 25 de noviembre frente a un juez, en una audiencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía solicitará su detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.

Ambos juristas son investigados por su presunta participación en una red de protección que habría destinado recursos económicos para favorecer a personas vinculadas con el caso de las 32 maletas. El Ministerio Público también indaga presuntos pagos relacionados con el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

El Ministerio Público solicitará que los dos imputados sean enviados a Palmasola por 180 días, acusados de la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Los profesionales, identificados por sus iniciales como D.A.M.Z. y A.A.Q.G., fueron aprehendidos el lunes en sus oficinas, ubicadas en la zona de Equipetrol. La medida generó cuestionamientos de su defensa, que aseguró que ambos habían sido convocados inicialmente a declarar en calidad de testigos.

Uno de los abogados defensores manifestó que desconocía los motivos de la aprehensión y señaló que esperaría conocer formalmente la imputación para definir las acciones legales correspondientes.

“No sabemos, desconocemos. Vamos a esperar una vez que tengamos conocimiento de lo que haya, recién vamos a ver qué acciones tomaron. Vamos a esperar a que el Ministerio Público se pronuncie”, manifestó el martes en contacto con Notivisión.

Cuando fue consultado sobre si sus defendidos estaban citados para declarar como testigos, respondió: “Sí, ustedes saben que sí. Entonces, por eso no entendemos cuál la postura del Ministerio Público para haber tomado esa decisión cuando estaban convocados como testigos y de la noche a la mañana aparecen como imputados”.

Fiscalía señala vínculos con Roger Mariaca

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Álvaro Zabala, confirmó que se emitieron órdenes de aprehensión contra ambos profesionales, en el marco de las facultades establecidas por la Ley 1970.

El representante del Ministerio Público sostuvo que existen elementos reunidos durante la investigación que apuntarían a un presunto financiamiento para proteger a personas vinculadas con el denominado caso Maletas.

“Ellos evidentemente son de profesión abogados, ambos imputados, y de acuerdo a los elementos que se tienen en el desarrollo de la investigación, se ha podido constastar que estos abogados presumiblemente financiaban para la protección de personas vinculadas al hecho denominado maleta”, sostuvo Zabala.

Asimismo, el fiscal afirmó que los dos juristas tendrían vínculos directos con el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro. Según explicó, esa relación habría surgido a partir de declaraciones informativas incorporadas al proceso.

“Sí, ellos están directamente vinculados con el exfiscal general, el señor Roger Mariaca. Se tienen declaraciones informativas que lo vinculan de manera directa a estos dos abogados con el exfiscal general, el señor Roger Mariaca Montenegro. Y uno de ellos es el caso denominado maleta. Su participación sale a raíz de una declaración informativa de una persona muy allegada al exfiscal Roger Mariaca”, afirmó.