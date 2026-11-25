El presidente Rodrigo Paz anunció una inversión de Bs 882 millones para impulsar proyectos productivos y sistemas de riego en Bolivia, durante el acto de conmemoración del aniversario 23 de la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento (Anarescapys).

Desde el hall de Palacio Quemado, el mandatario informó que los recursos permitirán desarrollar 1.661 proyectos en diferentes regiones del país, vinculados a los sectores agrícola, pecuario, apícola y piscícola, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y beneficiar a más de 60.000 familias productoras.

"Entre lo que mencionó el ministro de Producción más todas las alianzas productivas, estamos llegando a 1.661 proyectos en todo el país. Eso significa cerca de Bs 882 millones", señaló Paz.

El mandatario sostuvo que la prioridad del Gobierno es destinar los recursos disponibles al aparato productivo y no a subvencionar actividades que, según indicó, no generan producción. En ese sentido, remarcó que el crecimiento económico debe estar respaldado por el trabajo de los productores y el aprovechamiento de los recursos naturales.

"La ideología compañeros, no da de comer, lo que da de comer es la papa, la cebolla, la zanahoria, la producción agrícola, la producción pecuaria, apicultura, piscicultura", manifestó.

Más superficie bajo riego

Paz también informó que la cartera priorizada de proyectos de riego contempla incorporar aproximadamente 12.596 hectáreas con sistemas especializados. Según los datos expuestos, con esta ampliación se proyecta incrementar la producción agrícola de 24 millones de toneladas a aproximadamente 54 millones de toneladas por año.

Asimismo, destacó la presentación del Centro de Monitoreo de Presas y Monitoreo de Clima, una herramienta que permitirá a los regantes acceder a información sobre las condiciones climáticas y las precipitaciones mediante teléfonos celulares y conectividad, para mejorar la administración del agua.

El presidente también observó que en anteriores gestiones se construyeron represas y atajados que quedaron sin completar sus sistemas de distribución, por lo que planteó que las nuevas inversiones deben garantizar que el agua llegue efectivamente a las zonas productivas.

Finalmente, propuso ampliar la visión del manejo de los recursos hídricos, no solamente como una herramienta para el riego y la producción, sino también como una oportunidad para generar ingresos mediante la conservación del agua dulce y el cuidado del medioambiente.

"El agua es nuestra aliada, hay que cuidarla, hay que preservarla para producir y para seguir con vida", expresó.