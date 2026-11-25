El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que, debido a la inauguración de la Feria Navideña 2026, este miércoles se realizará el cierre temporal de vías en el Macrodistrito Centro.

Según el comunicado de la Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana, de 16:00 a 23:59 estarán cerradas las avenidas Wenceslao Argandoña y del Ejército, por lo que se pide a la ciudadanía tomar sus previsiones.

“Planifica tus desplazamientos con anticipación y utiliza rutas alternas para evitar contratiempos”, recomendó.

No obstante, las vías alternas serán la calle Juan M. Loza, la Federico Zuazo y las avenidas Simón Bolívar y del Poeta.

La Feria Navideña 2026 será inaugurada en el Parque Urbano Central con la participación de nueve agrupaciones musicales, espectáculos de DJs y 62 sectores comerciales y autoridades locales.

La jornada musical contará con las presentaciones de Octavia, Wara, América Pop, La Furia My Love, Dulce Sentimiento, Paya Jachas, Diverso, Sonrisa Andina y Eterno Deszaire, además de clásicos denominados “Show Beats”.

Fuente: ABI.