Impuestos Nacionales garantiza la estricta confidencialidad y protección de los datos proporcionados.
25/11/2026 12:46
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Con el fin de evaluar el esfuerzo operativo que implica cumplir con las obligaciones fiscales y diseñar soluciones que simplifiquen los trámites para el sector productivo, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con el apoyo del Banco Mundial, lanzó la Encuesta Nacional dirigida a las micro y pequeñas empresas (MyPE) del país.
El estudio tiene como finalidad medir los denominados "costos de cumplimiento tributario", es decir, el tiempo invertido en la emisión de facturas, elaboración de registros y presentación de declaraciones juradas, así como los recursos destinados a herramientas tecnológicas, apoyo contable y otros gastos administrativos asociados al cumplimiento voluntario.
La Administración Tributaria aclara que esta medición analiza únicamente los aspectos operativos y no incluye el monto de los impuestos a cancelar ni el pago de multas o intereses por incumplimiento de deberes fiscales
La información recopilada permitirá al SIN identificar oportunidades concretas para mejorar sus procesos y plataformas digitales, facilitando el desarrollo económico de los pequeños negocios mediante procedimientos más ágiles y accesibles.
Para participar en este estudio, los titulares de las empresas seleccionadas recibirán una invitación oficial a través de su Buzón Tributario en la Oficina Virtual Tributaria o en su correo electrónico registrado, desde donde podrán acceder al enlace del formulario, completarlo de manera sencilla en 10 minutos aproximadamente y enviarlo en línea.
Impuestos Nacionales garantiza la estricta confidencialidad y protección de los datos proporcionados. Los resultados de la encuesta se procesarán y presentarán un informe general, sin identificar de manera individual a los participantes.
Finalmente, la entidad recuerda a los contribuyentes verificar siempre que la invitación provenga de sus canales institucionales oficiales, subrayando que el cuestionario en ningún caso solicita pagos, números de cuentas bancarias ni contraseñas personales.
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