El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, advirtió que Bolivia pasó a tener el segundo diésel más caro de Sudamérica en poco más de dos meses y cuestionó que el incremento de los precios de los combustibles no esté acompañado de medidas para reducir sus efectos sobre la economía.

A través de una publicación en sus redes sociales, Antelo señaló que la nueva política de precios sigue las referencias del mercado internacional, pero advirtió sobre las consecuencias que enfrenta el aparato productivo.

“La fórmula sigue al mercado internacional. La lógica fiscal es clara. Del otro lado, el agro mira su siembra de verano, la industria recalcula costos y el transporte prepara paros”, escribió.

El representante empresarial también llamó la atención sobre el próximo ajuste de la gasolina, que todavía se mantiene subvencionada en Bs 6,96 y cuyo incremento está pendiente, sin una fecha definida.

A esta situación sumó las denuncias relacionadas con la compra de un cargamento de crudo cuestionado por su calidad.

Uno de los principales cuestionamientos del presidente de Cainco apunta al papel que debe asumir el Gobierno después de trasladar a los ciudadanos los precios de mercado.

“Si el ciudadano ya paga precio de mercado, ¿el Estado ya funciona con eficiencia de mercado?”, preguntó. También planteó qué acciones se tomarán para equilibrar el ajuste: “¿recortar su gasto, habilitar al sector privado?, ¿mejorar las condiciones para producir?”.

Finalmente, sostuvo que los ajustes económicos necesitan medidas complementarias para garantizar su sostenibilidad y evitar que el peso recaiga únicamente sobre los ciudadanos y los sectores productivos.

“Todo ajuste necesita un contrapeso. De ese contrapeso depende cuánto tiempo puede sostenerlo el país, y cuándo cada decisión no será cuestionada”, expresó.