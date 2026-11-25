El incremento del precio del diésel golpea a un sector avícola que arrastra meses de dificultades por el aumento de sus costos de producción y los bajos precios de venta. La Asociación de Avicultores de Santa Cruz advierte que el nuevo ajuste agravará la situación económica de las granjas y podría poner en riesgo su continuidad.

El presidente de esta organización, Enzo Landívar, explicó que el incremento del 14% repercutirá en el transporte, la distribución y la comercialización de los productos. Sin embargo, señaló que los productores no tienen margen para trasladar ese porcentaje directamente al precio del pollo y el huevo, porque ambos se rigen por la oferta y la demanda.

“Estamos con precios deprimidos casi durante todo el año. Entonces, eso lo que va a hacer es encarecer al consumidor sin el beneficio de que el productor reciba este incremento”, afirmó Landívar. En ese escenario, sostuvo que tanto los avicultores como las familias terminarán soportando las consecuencias del ajuste.

El dirigente también advirtió que el problema no se limita al combustible utilizado en las actividades productivas, sino que alcanza a toda la cadena de transporte.

Como referencia, indicó que trasladar un camión con productos desde Santa Cruz hasta La Paz costaba Bs 5.500 cuando el diésel se comercializaba a Bs 3,72 el litro, mientras que actualmente ese servicio llega a Bs 18.000. Con el nuevo incremento, anticipó que el costo volverá a subir.

Landívar cuestionó además que el Gobierno aplique el ajuste en un momento en que los productores agrícolas comienzan las labores de preparación de terrenos para la siembra, una etapa que demanda un importante consumo de diésel.

“Venimos un año con subidas de costos en todos los aspectos, y esto lo que hace va a empeorar la cosa”, manifestó.

Sobre la política de precios de los combustibles, consideró que el Gobierno debió establecer un mecanismo que tome en cuenta las variaciones del mercado internacional.

Finalmente, ante la posibilidad de que los transportistas adopten medidas de presión, Landívar pidió evitar nuevos bloqueos y recordó el impacto económico de los 53 días de bloqueo registrados anteriormente.