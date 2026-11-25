Una revelación llama la atención en el caso de las 32 maletas. La palabra “dulces” aparece en el testimonio de un testigo protegido para describir presuntos pagos de dinero que dos abogados habrían entregado al exfiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, con el propósito de proteger a personas investigadas y conseguir que el proceso penal se cerrara rápidamente.

El relato forma parte de los elementos incorporados por el Ministerio Público en la imputación formal contra dos juristas aprehendidos en Santa Cruz.

La información fue obtenida por Red Uno, y según el declarante, los abogados acudían a la vivienda de Mariaca, ubicada en el barrio Braniff, donde sostenían reuniones relacionadas con el denominado caso Maletas.

El testigo protegido describió una escena que ahora forma parte de la investigación: los abogados llegaban a la casa del exfiscal general en una vagoneta Mercedes-Benz, ingresaban al inmueble y permanecían allí aproximadamente dos horas.

De acuerdo con esa versión, durante las reuniones se abordaba la situación de los investigados por el ingreso de las maletas al aeropuerto internacional de Viru Viru.

El declarante sostuvo que, antes de retirarse, los juristas expresaban su preocupación por las repercusiones del proceso y manifestaban su interés en que la investigación no se extendiera.

Pero el detalle más llamativo surgió después de esas reuniones. Según el testimonio, Mariaca realizaba llamadas telefónicas en las que comentaba que los abogados estaban nerviosos y que debían recibir ayuda porque habían dejado unos “dulces”.

El testigo aseguró que esa palabra no hacía referencia a golosinas, sino al dinero que presuntamente habían entregado como parte de los pagos relacionados con el caso.

La Fiscalía sostiene que los presuntos pagos estaban destinados a favorecer a personas involucradas en la investigación y evitar que el proceso continuara avanzando.

Según el relato incorporado a la imputación, los abogados buscaban que el caso de las maletas no adquiriera mayores dimensiones y que fuera cerrado a la brevedad posible.

El Ministerio Público investiga si estas reuniones formaban parte de un supuesto mecanismo de protección para los implicados.

Dos abogados imputados: Fiscalía pide 180 días en Palmasola

La comisión de fiscales presentó una imputación formal contra los dos profesionales por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Además, solicitó 180 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.

La audiencia de medidas cautelares fue instalada este miércoles en el Palacio de Justicia, donde una autoridad judicial deberá determinar la situación de ambos imputados.

El proceso se originó por el ingreso de 32 maletas al aeropuerto internacional de Viru Viru, el 29 de noviembre de 2025, a bordo de una aeronave privada procedente de Estados Unidos.

Entre los pasajeros se encontraban la exdiputada Laura Rojas y el ciudadano uruguayo Gabriel Giuliano Leoni.

Según las investigaciones, las maletas fueron trasladadas posteriormente a instalaciones vinculadas con la Empresa Boliviana de Seguridad (Ebose), relacionada con el exjuez Hebert Zeballos.

En galpones vinculados a esa empresa también se reportó el hallazgo de aproximadamente 80 kilos de marihuana.