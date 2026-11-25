La abogada Margarita Arce, defensora de Luis Fernando Cerimedo, pidió que Nadia Beller sea investigada dentro del proceso relacionado con Sebastián Marset, al considerar que existirían elementos que deben ser esclarecidos sobre sus presuntos vínculos con el narcotraficante y con el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Arce señaló que su defendido habría proporcionado información sobre una supuesta relación entre Beller y Mariaca, además de presuntas filtraciones de información. En ese sentido, sostuvo que Beller debería ser convocada por las autoridades para que explique estos extremos.

Por otro lado, la abogada se refirió a los audios atribuidos a Cerimedo y aseguró que habrían sido construidos mediante herramientas de inteligencia artificial. La defensa responsabilizó a Beller por estos hechos y afirmó que, durante una declaración en Cámara Gesell, ella habría señalado que tenía clonado el teléfono de Cerimedo.

Ante esta situación, Arce indicó que la defensa solicita la devolución del celular de su cliente para realizar una pericia en Estados Unidos, con el objetivo de establecer la autenticidad de los audios y esclarecer cómo se habría obtenido la información.

Las afirmaciones corresponden a la versión de la defensa de Cerimedo y deberán ser verificadas en el marco de las investigaciones. La solicitud apunta a que las autoridades también investiguen a Nadia Beller y aclaren los presuntos vínculos mencionados por la abogada.

En cuanto a la situación judicial de Cerimedo, el fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, informó que continúa la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas. El Ministerio Público solicitó información a distintas instituciones, principalmente del ámbito financiero, y anunció que la documentación presentada por la defensa será sometida a pericias para establecer el origen de los recursos económicos. Además, la apelación presentada por Cerimedo para revocar su detención preventiva fue rechazada, por lo que continuará recluido mientras avanza el proceso.

Por otra parte, la Fiscalía conformó una comisión de fiscales para investigar los audios atribuidos al exasesor argentino y determinar su autenticidad. En el análisis forense de uno de sus celulares se identificaron 1.108 archivos de audio, además de imágenes, videos y documentos.