Continúa el proceso de investigación sobre el crimen en contra de un ciudadano brasileño que fue asesinado a balazos la noche del lunes 23 de noviembre, en inmediaciones de la avenida Oblitas, cerca del estadio Félix Capriles. La víctima recibió seis impactos de bala en el tórax y murió a consecuencia de las graves heridas.

El hombre fue identificado como Jason Antonio Chagas Ferreira, de 35 años. Según los primeros reportes, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta habrían participado en el ataque armado.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que los investigadores colectaron cuatro casquillos de bala en la escena del crimen. Dos de ellos habrían impactado contra una puerta metálica de los alrededores. De manera preliminar, se presume que los atacantes utilizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros.

"Hace dos noches hemos visto que en una zona transitada, dos personas a bordo de una motocicleta han atentado contra una persona con seis impactos de bala", señaló la autoridad.

Ordóñez explicó que uno de los principales desafíos de la investigación es identificar y encontrar la motocicleta utilizada para cometer el crimen, además de establecer quién trasladó a la víctima después del ataque.

La Fiscalía también mantiene bajo reserva las declaraciones de la pareja de la víctima y otros datos de identidad, con el objetivo de no entorpecer las investigaciones.

El fiscal confirmó que, de manera preliminar, se identificó un antecedente de la víctima relacionado con sustancias controladas en 2015. Sin embargo, aclaró que este dato no significa que el asesinato esté vinculado necesariamente con un ajuste de cuentas.

"Todas estas hipótesis no las descartamos. Es nuestra obligación descartar todo tipo de sospecha dentro de la investigación", sostuvo Ordóñez.

Mientras tanto, la Policía continúa recolectando grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir el recorrido de los atacantes, establecer cómo se ejecutó el crimen y dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre en Cochabamba.