El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, se presentó este martes ante el Ministerio Público para prestar su declaración por el denominado caso fraude. Antes de ingresar, el dirigente aseguró que acudió a la convocatoria de la justicia porque no tiene nada que ocultar.

"El que nada debe, nada teme", manifestó.

Argollo sostuvo que las acusaciones en su contra son falsas y anunció que presentaría documentación junto a sus abogados para respaldar su posición.

"El proceso que de todo lo que se nos acusa es falso. Aquí van a demostrar los papeles, la documentación fidedigna y verdadera para poder demostrar de que todo lo que se nos está acusando es totalmente falso", afirmó.

El caso se inició a partir de una denuncia del diputado Manolo Rojas, quien señaló un presunto cobro irregular de una pensión por invalidez laboral. Según los antecedentes de la denuncia, Argollo habría recibido más de Bs 141.000 durante 2021. La investigación está relacionada con la presunta comisión de delitos previsionales, tipificados en el artículo 345 del Código Penal.

La citación fiscal advertía que, en caso de incumplimiento, podía emitirse un mandamiento de aprehensión. Sin embargo, el dirigente acudió a declarar y salió de las dependencias fiscales cerca del mediodía, acompañado por representantes de la COB. No brindó declaraciones a los medios sobre el contenido de su comparecencia ni se conoció de inmediato una determinación fiscal.

Mientras Argollo declaraba, sectores afiliados a la COB llegaron hasta la Fiscalía para expresarle su respaldo. Sus representantes calificaron el proceso como una persecución política y ratificaron su participación en la marcha convocada para este viernes, a las 14:00, desde el Multifuncional.

La movilización contará con la participación del Magisterio Nacional y otros sectores. Entre sus demandas están el rechazo a la descentralización de la educación fiscal y al incremento del precio del diésel.

Ante el anuncio de la protesta, el fiscal general del Estado recordó que el país continúa bajo estado de excepción y advirtió que el Ministerio Público intervendrá si se abren procesos penales por hechos que vulneren derechos ciudadanos, entre ellos la libertad de locomoción.