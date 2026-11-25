Entre lágrimas y pedidos de justicia, familiares y amigos velan los restos de Alicia Rosenda León, de 48 años, quien perdió la vida luego de ser golpeada por una piedra de batán que habría caído desde un cuarto piso, en inmediaciones del cruce Villa Adela, en la ciudad de El Alto.

La mujer tenía un pequeño quiosco donde vendía salchipapas, hamburguesas y otros alimentos. De acuerdo con los datos preliminares, el objeto habría sido arrojado desde un inmueble y cayó sobre ella, provocándole la muerte.

Dos personas con detención preventiva

El hijo de la víctima informó que, durante la audiencia cautelar, el principal implicado reconoció haber arrojado los objetos desde el edificio. La autoridad judicial determinó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.

Una segunda persona también fue enviada con detención preventiva por seis meses al penal de Obrajes. Sin embargo, según el familiar, todavía no existirían pruebas suficientes que esclarezcan su participación en el hecho.

El hijo explicó que, de acuerdo con lo conocido durante la audiencia, serían tres las personas que se encontraban en el lugar cuando ocurrió el incidente. Una tercera persona se habría retirado después de que fueran arrojados los objetos.

La familia pide justicia

Alicia tenía cinco hijos y, según relató su familia, aún tenía muchos planes por delante. Su hijo pidió que el caso no quede impune y recordó que su madre esperaba acompañar el crecimiento y los logros de sus nietos.

"Mi madre, tenía apenas 48 años. Aún tenía mucho por vivir", manifestó.

La familia realizó una misa de cuerpo presente y posteriormente trasladó sus restos hasta el cementerio de Mercedario, donde recibió cristiana sepultura.

Las investigaciones policiales continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar la responsabilidad de todas las personas que estuvieron presentes.