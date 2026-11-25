Preocupación en los mercados de Cochabamba por una nueva subida en el precio de la carne de pollo. Comerciantes del mercado Calatayud reportaron que el kilo de este alimento se vende actualmente entre Bs 22 y Bs 23, después de haberse comercializado hasta en Bs 18 la semana pasada.

La diferencia representa un incremento de entre Bs 3 y Bs 4 por kilogramo, según los precios mencionados por las vendedoras.

“La anterior semana estuvimos vendiendo a 18 bolivianos. Para el día de hoy el precio del pollo ha incrementado. Estamos vendiendo hoy día a 22 y 23”, relató una comerciante.

La variación genera inquietud entre los compradores, especialmente entre las familias que incluyen este alimento en su canasta básica.

Las vendedoras consideran que el incremento estaría relacionado con la actualización del precio del combustible, debido a que los costos de transporte y distribución influyen en el abastecimiento de los mercados.

El litro de diésel pasó de Bs 17,95 a Bs 20,57 desde el martes 24 de noviembre, de acuerdo con la actualización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Una de las comerciantes explicó que el ajuste se habría reflejado rápidamente en los precios cobrados por sus proveedores.

“Con la sorpresa de ayer, que el diésel ha subido, automáticamente las empresas lo han subido tres, cuatro, cinco bolivianos por trozado”, afirmó.

El incremento también estaría afectando las ventas de los puestos de carne.

Según las comerciantes, algunos consumidores cuestionan los nuevos precios y optan por reducir sus compras.

“No sabemos cómo vamos a vender a las amas de casa que están reclamando. Están dejando de comprar, las ventas están bajísimas”, lamentó una vendedora.

A diferencia del pollo, las vendedoras de carne de res indicaron que, por el momento, sus precios se mantienen sin nuevas modificaciones.

Explicaron que todavía cuentan con existencias adquiridas anteriormente y que la baja demanda influye en la decisión de no aplicar nuevos incrementos.

“Por el momento se sigue manteniendo los precios que habían subido más antes. También tenemos saldos en ganado, en carne y no hay venta”, comentó una comerciante.

No obstante, las vendedoras reconocieron que la situación podría cambiar si sus proveedores comienzan a cobrarles precios más elevados por el nuevo costo del combustible.

“Más adelante ya vamos a ir viendo a qué precios nos darán, ojalá que no”, expresó otra trabajadora.