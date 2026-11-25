El precio del dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró variaciones en las cotizaciones de compra y venta durante la jornada de este miércoles 25 de noviembre de 2026. Los reportes difundidos en diferentes horarios muestran una leve caída en el precio de compra y un incremento en el valor de venta.

De acuerdo con los datos publicados a las 12:57, el dólar paralelo se cotizaba en Bs 12,03 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

El dólar paralelo se cotizó a Bs 12,03 para la compra y Bs 12,06 para la venta en Bolivia este miércoles 25 de noviembre de 2026.

En comparación, el reporte de las 6:01 de la mañana registraba una cotización de Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

La comparación entre ambos reportes muestra que el precio de compra disminuyó de Bs 12,04 a Bs 12,03, lo que representa una caída de un centavo. En cambio, el valor de venta pasó de Bs 12,03 a Bs 12,06, con un incremento de tres centavos.

Estos movimientos reflejan las variaciones que puede registrar el mercado paralelo a lo largo del día. Por ello, quienes necesitan comprar o vender dólares deben tomar en cuenta que las cotizaciones pueden cambiar según el horario y el operador con el que realicen la transacción.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

En cuanto al tipo de cambio oficial, el dato proporcionado por el Banco Central de Bolivia (BCB) establece una cotización de Bs 11,83 por cada dólar para este miércoles 25 de noviembre de 2026.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia fue de Bs 11,83 este miércoles 25 de noviembre de 2026.

De esta manera, el precio de venta del dólar en el mercado paralelo se ubica Bs 0,23 por encima de la cotización oficial, mientras que el precio de compra supera el tipo de cambio oficial en Bs 0,20.