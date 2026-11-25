La Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba (CDTC) lanzó una advertencia al Gobierno nacional y le dio un plazo de 24 horas para atender sus demandas frente al incremento del precio del diésel, que ahora alcanza los Bs 20,57 por litro.

La determinación fue asumida durante una Asamblea de Emergencia, en la que el sector expresó su rechazo al nuevo precio establecido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en aplicación del Decreto Supremo 5716, vigente desde el 24 de noviembre.

Según la institución, el diésel pasó de Bs 9,80 a Bs 20,57 por litro en menos de tres meses, lo que representa un incremento acumulado del 109,9 %. Esta situación, advierten los transportistas, golpea directamente sus costos operativos, encarece la logística y amenaza con repercutir en los precios de productos y servicios.

Desde la CDTC sostienen que el transporte comprendió la necesidad fiscal de retirar la subvención a los combustibles y asumió los efectos del ajuste. Sin embargo, consideran que el esfuerzo económico también debe alcanzar al Estado, mediante una reducción del gasto público y medidas efectivas de austeridad.

Uno de los principales cuestionamientos del sector apunta a la falta de medidas de austeridad estatal. Los transportistas plantean reducir el gasto corriente, revisar la cantidad de funcionarios públicos, eliminar duplicidades administrativas y racionalizar la burocracia.

"El ajuste económico debe comenzar también por la estructura del propio Estado. La sostenibilidad fiscal requiere disciplina en la administración de los recursos públicos y medidas de austeridad proporcionales al esfuerzo que actualmente realizan las empresas, los trabajadores y las familias bolivianas", señala el pronunciamiento institucional.

Otro punto de conflicto es el mecanismo de determinación de precios establecido en el Decreto Supremo 5716.

La CDTC observa que la banda de fluctuación del 5 % vinculada a la cotización internacional permite variaciones que, según su interpretación, terminan reflejándose en incrementos mayores en el precio final del combustible.

La Asamblea de Emergencia estableció cuatro exigencias dirigidas al Gobierno nacional:

Mesa energética inmediata: con participación del Gobierno, transportistas y sectores productivos para revisar la estructura de costos y la fórmula de fijación del precio del diésel. Estabilización de precios: establecer mecanismos que limiten las variaciones del combustible y permitan trasladar oportunamente las reducciones de las cotizaciones internacionales. Transparencia: publicar periódicamente todos los componentes que determinan el precio final del diésel. Austeridad estatal: reducir el gasto público, revisar el personal de las instituciones, eliminar duplicidades administrativas y establecer metas verificables de ahorro.

Publicación Cámara de Transporte de Cochabamba.

Publicación Cámara de Transporte de Cochabamba.

La advertencia del transporte hacia el Gobierno es de 24 horas para atender las demandas planteadas. Si no existen respuestas concretas una vez vencido el plazo, el sector anunció que ejecutará las medidas de presión definidas durante su Asamblea de Emergencia.

"La estabilización económica del país demanda corresponsabilidad. Resulta inadmisible concentrar el costo del ajuste fiscal en quienes sostienen la producción, el empleo, el abastecimiento y la actividad económica", sostiene el pronunciamiento.