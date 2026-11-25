La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aseguró que los combustibles comercializados en Bolivia cumplen con los estándares de calidad y son seguros para los usuarios, luego de informar sobre la inmovilización de un lote de petróleo crudo importado tipo Hidra por incumplir las especificaciones técnicas establecidas en la normativa vigente.

A través de un comunicado, la institución explicó que la medida fue asumida oportunamente como parte de los controles de verificación de calidad, con el objetivo de proteger a los consumidores y evitar que el producto observado continúe dentro de la cadena de suministro.

La ANH sostuvo que todos los combustibles comercializados en el país deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento de Calidad de Carburantes, cuyos parámetros son verificados mediante análisis de laboratorio.

Asimismo, garantizó que la inmovilización del lote observado no afecta el abastecimiento de gasolina, diésel ni Gas Licuado de Petróleo (GLP), por lo que la población puede continuar con sus actividades con normalidad.

Respecto al seguimiento del producto, la entidad informó que trabaja en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y YPFB para garantizar la trazabilidad y custodia del petróleo crudo desde su ingreso al país, además de supervisar las medidas técnicas aplicadas en los diferentes puntos de la cadena.

La ANH aseguró que continuará con las tareas de fiscalización y control para precautelar la calidad de los combustibles y proteger a las familias bolivianas.

Publicación ANH.