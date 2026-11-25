La Navidad puede convertirse en una situación conflictiva para las familias con padres separados, especialmente cuando no existe un acuerdo sobre con quién deben pasar las fiestas los hijos. Ante esta situación, el abogado Arturo Moscoso explicó que los progenitores pueden solicitar ante un juez de familia la ampliación del régimen de visitas para compartir estas fechas con sus hijos.

El jurista señaló que lo recomendable es establecer acuerdos entre ambos padres, por ejemplo, alternar la celebración de Navidad cada año. Sin embargo, cuando no existe entendimiento, se puede presentar un memorial ante el juzgado para solicitar que se amplíen los días de visita y se autorice compartir las fiestas.

Si uno de los progenitores se opone, el juez puede convocar a una audiencia y determinar las condiciones correspondientes. No obstante, el abogado advirtió que los tiempos judiciales pueden dificultar una resolución antes de Navidad, debido al inicio de las vacaciones judiciales.

Los hijos también pueden expresar su opinión

Moscoso explicó que la opinión de los hijos puede ser considerada dependiendo de su edad y madurez. En el caso de adolescentes de 15, 16 o 17 años, su voluntad puede ser escuchada dentro del proceso, mientras que en niños de menor edad la situación requiere una valoración más cuidadosa.

Asimismo, advirtió que impedir reiteradamente el contacto entre uno de los progenitores y sus hijos puede tener consecuencias legales.

"Si tres veces a mí me restringen el derecho a ver a mi hijo, pues yo puedo pedir la reversión de la guarda", explicó, haciendo referencia a lo establecido en la Ley 603.

El aguinaldo no obliga a pagar una asistencia familiar adicional

Otro de los temas abordados fue el pago de asistencia familiar durante las fiestas de fin de año. El abogado aclaró que la normativa no establece un pago adicional o un decimotercer monto por concepto de asistencia familiar debido al aguinaldo que recibe el progenitor obligado.

Explicó que el monto fijado contempla necesidades como salud, educación, vivienda, vestimenta y recreación. Por tanto, aunque uno de los padres reciba un ingreso extra, no existe una obligación automática de incrementar el pago o entregar dinero adicional para los regalos navideños.

Sin embargo, precisó que los gastos extraordinarios, como una cirugía de emergencia, una hospitalización o una lesión que requiera atención médica, sí deben ser cubiertos conforme a las obligaciones correspondientes.

Permisos para viajar con los hijos

En cuanto a las vacaciones de fin de año, Moscoso recordó que existen requisitos legales para trasladar a los menores de edad.

Si uno de los progenitores pretende viajar al exterior con sus hijos, necesita la autorización del otro padre y el correspondiente permiso judicial. En cambio, para viajar al interior del país se requiere la autorización correspondiente del otro progenitor y el trámite ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Finalmente, el abogado recomendó que los padres prioricen el diálogo y los acuerdos para evitar que los conflictos personales terminen afectando a los hijos, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.