La familia Carrillo busca desesperadamente a Ricardito, un cachorro chihuahua de siete meses que se extravió hace una semana en la zona de Villa Copacabana, en La Paz. Su dueña, Ana Carrillo, pidió a la población colaborar con cualquier información que permita encontrarlo y lograr que vuelva a casa.

Ricardito es macho, de pelaje blanco y negro, y tiene manchas marrones en la cara. Desapareció en la avenida Tito Yupanqui, esquina Rafael Ballivian, frente al Banco Unión y Pollos Imba.

Ana contó que toda la familia está preocupada por su desaparición y, especialmente, un niño de 10 años que era inseparable del cachorro. "Él está orando, él está muy desconsolado, él era su amigo, su compañero", relató.

La dueña pidió a las personas que posiblemente lo hayan encontrado o refugiado que se comuniquen con la familia y brinden cualquier dato que ayude a dar con su paradero. También expresó que no dejarán de buscarlo hasta conseguir que regrese.

Contactos para brindar información

Quienes tengan información sobre Ricardito pueden comunicarse con la familia Carrillo a los siguientes números:

681-12356

680-96940

La familia mantiene la esperanza de reencontrarse pronto con el pequeño cachorro y pide a los vecinos de Villa Copacabana y a toda la ciudadanía paceña compartir la información para ayudar en su búsqueda.