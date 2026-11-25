A exactamente un mes de la celebración del nacimiento de Jesús, manos hábiles y mentes creativas trabajan para convertir lo que antes eran ramas y troncos de árboles en verdaderas obras de arte.

En los talleres de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (EMAVRA), los trabajadores dan una segunda vida a la madera recolectada durante las podas realizadas a lo largo del año.

Con creatividad y dedicación, elaboran renos, osos, búhos, conejos y otras figuras que próximamente llenarán de espíritu navideño los parques, jardines y áreas verdes de Cochabamba.

Según informaron representantes de EMAVRA, la institución tiene previsto fabricar 500 figuras decorativas hasta el próximo martes 1 de diciembre.

Las piezas serán distribuidas en diferentes espacios públicos del municipio para que las familias puedan disfrutar de los adornos durante las fiestas de fin de año.

Entre las decoraciones también se encuentran pesebres que serán acompañados por figuras de animales elaboradas con madera reutilizada.

“Vamos a tener un pesebre, vamos a tener los renos, vamos a tener los conejos, vamos a tener los búhos”, explicó un representante de la empresa municipal.

Una de las características más destacadas de esta iniciativa es el aprovechamiento de materiales que se recolectan durante los trabajos de mantenimiento de las áreas verdes.

“Lo que hacemos como EMAVRA es realizar podas durante el año. Empezamos justamente a reservar ramas de diferentes diámetros”, explicó el representante.

Posteriormente, cuando se aproxima la Navidad, estos materiales son seleccionados y transformados en figuras decorativas.

La iniciativa combina creatividad, trabajo artesanal y reutilización de recursos naturales, una práctica que EMAVRA ha desarrollado también en gestiones anteriores.

La Alcaldía también anunció una programación navideña que incluye aproximadamente 11 millones de luces, árboles gigantes y un desfile previsto para el 18 de diciembre, con 22 figuras de gran tamaño.