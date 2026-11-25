La Fiscalía General del Estado confirmó la desvinculación de tres funcionarios, dos médicos forenses y un informático forense, por presuntas filtraciones de información relacionada con investigaciones del Ministerio Público, que habrían comprometido procedimientos y facilitado la fuga de Romer Saucedo.

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, explicó que se identificó a personal involucrado mediante la trazabilidad del sistema informático, por lo que se iniciaron procesos disciplinarios y penales para establecer responsabilidades.

"Tenemos dos médicos forenses que han sido despedidos y un informático forense que también ha sido despedido. Esto lo sabemos por la trazabilidad que tiene el sistema", manifestó la autoridad.

Urioste agregó que ya se asumieron medidas contra funcionarios vinculados con anteriores denuncias de filtración de información y confirmó que hubo otras desvinculaciones dentro de la institución.

Sin embargo, aclaró que todavía no se estableció si existió una filtración específica relacionada con el caso de Saucedo, por lo que las investigaciones continúan para determinar si hubo funcionarios que proporcionaron información que pudo alertar al investigado.

De esta manera, la Fiscalía busca establecer si existió una vulneración de los sistemas de información institucional y si algún funcionario tuvo participación en la difusión de datos reservados de las investigaciones.