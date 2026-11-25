Un funcionario de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) fue aprehendido este martes, acusado de presuntamente cobrar dinero a cambio de gestionar títulos de maestría. El operativo se realizó luego de una denuncia y, según el reporte policial, el investigado habría solicitado aproximadamente Bs 20.000.

El mayor Edwin Rojas, jefe de la División de Económicas Financieras de la Felcc, informó que se elaboró una acción directa durante la mañana, en inmediaciones de la casa superior de estudios, por un supuesto cobro relacionado con cursos de maestría. La persona aprehendida se desempeñaba como coordinador de estos programas.

La Policía indicó que se presentó una mochila que contendría el dinero, pero que todavía se esperaba la llegada del fiscal para realizar su apertura. Hasta el momento del reporte, el funcionario aún no había prestado su declaración informativa.

Denuncian pagos por títulos académicos

En el lugar también llegaron personas que se identificaron como víctimas y presentaron documentos para respaldar sus denuncias. Una de ellas aseguró que se habría entregado más de Bs 20.000 mediante un maletín azul, luego de que le ofrecieran gestionar un título de doctorado.

Asimismo, identificaron al aprehendido como R.N., a quien señalaron como funcionario administrativo de la universidad y cercano al rector. Los denunciantes pidieron que también se investigue a las autoridades universitarias que pudieran estar involucradas, aunque estas afirmaciones todavía deben ser esclarecidas por la Fiscalía.

El caso continúa en investigación y se aguarda la declaración del funcionario aprehendido, además de las actuaciones fiscales para establecer las circunstancias del presunto cobro y determinar si existen otras personas involucradas.