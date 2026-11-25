El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, será incluido como investigado en el denominado caso Maletas, luego de que surgieran declaraciones y elementos que lo vinculan con el presunto ingreso irregular de equipaje al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Así lo informó este miércoles el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, durante una conferencia de prensa en Sucre.

La autoridad señaló que Mariaca sería incorporado a la investigación como parte de la presunta organización criminal que se indaga en este proceso.

"El exfiscal queda involucrado en este caso por las declaraciones y pruebas, se va a incorporar como parte de la comisión de este delito, de la organización criminal que formaría parte del caso Maletas", manifestó Urioste.

El Fiscal General explicó que, según los elementos recabados, se trataría de "la misma organización criminal" investigada en torno al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

Órdenes de aprehensión y alertas migratorias

Urioste informó que, hasta el momento, entre los investigados también se encuentran Saucedo, el abogado Jorge Chavarría Hoyos y la exfiscal Delmy Guzmán Rodas. Precisó que contra Saucedo se mantiene vigente una orden de aprehensión, mientras que Chavarría y Guzmán cuentan con alertas migratorias para evitar que abandonen el país.

Asimismo, indicó que las pesquisas continúan y que el Ministerio Público recaba información para identificar a otros posibles participantes. La Fiscalía también investiga presuntas filtraciones de información que habrían favorecido a los investigados. En ese marco, se abrieron procesos disciplinarios y penales y se destituyó a dos médicos forenses y a un informático forense.

¿De qué trata el caso Maletas?

El proceso investiga el ingreso de 31 maletas al aeropuerto internacional de Viru Viru, el 29 de noviembre de 2025, procedentes de Estados Unidos. El equipaje habría sido retirado sin cumplir los controles correspondientes y se indaga si contenía sustancias controladas.

En el desarrollo de las investigaciones, la exdiputada Laura Rojas señaló a Romer Saucedo como supuesto propietario de las maletas. Por otra parte, declaraciones del exjuez Hebert Zeballos mencionaron una presunta protección del entonces fiscal general Roger Mariaca para facilitar el retiro del equipaje. Estos señalamientos forman parte de los elementos que el Ministerio Público busca esclarecer.

La Fiscalía también anunció que las investigaciones alcanzarán a funcionarios de Aduana, la Policía y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con el objetivo de establecer cómo ingresó el equipaje, quiénes facilitaron su retiro y qué otras personas estarían involucradas.