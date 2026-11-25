El rechazo al incremento del precio del diésel y la convocatoria a un Congreso Nacional del Transporte Boliviano marcaron las principales determinaciones del ampliado realizado este miércoles 25 de noviembre en la Federación Departamental de Transportistas 16 de Noviembre, en Santa Cruz.

El encuentro reunió a representantes del transporte urbano y público, quienes expresaron su preocupación por el impacto del alza del combustible en sus actividades y en la economía de sus afiliados.

Al finalizar la reunión, Bismark Daza, dirigente y ejecutivo del transporte federado y de la Federación Departamental de Transportistas 16 de Noviembre, informó que el sector resolvió rechazar el incremento y solicitar a la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia la convocatoria a un Congreso Nacional del Transporte Boliviano.

“Sí, efectivamente, hoy día el ampliado ha determinado, primero, rechazar contundentemente el incremento al diésel. O sea, rechazamos totalmente. Y segundo, que se ha determinado también pedir a la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, un Congreso Nacional del Transporte Boliviano por tiempo y materia. O sea, quiere decir que a más tardar el día de marzo tendría que llevarse aquí en Santa Cruz el Congreso Nacional”, señaló Daza en contacto con Notivisión.

La dirigencia considera que el encuentro nacional debe reunir a los representantes de las distintas modalidades del transporte, debido a que el incremento del combustible no afecta únicamente al sector urbano y de pasajeros.

“Que tendrían que bajar todas las dirigencias porque ese tema no afecta solamente al transporte urbano, al transporte público, pasajeros, sino en todas las modalidades de trabajo. En ese sentido, se va a mandar inmediatamente la resolución de ampliado a la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia”, respondió el dirigente.

No descartan medidas de presión

Consultado sobre una posible modificación de las tarifas del transporte, Daza sostuvo que la prioridad del sector es rechazar el incremento del diésel y buscar alternativas que eviten mayores perjuicios a los transportistas.

“Es que eso no lo vamos a hablar porque esto lo vamos a hacer nosotros, retroceder, porque no estamos de acuerdo. O sea, hay un rechazo total. Porque lo que aquí ahorita es con un alza que hace, ¿qué se hace? Golpear a nuestros socios y no queremos eso. El gobierno debe poner, pues, algunas políticas que beneficien al transporte y no así solamente decreto y más decreto y matarlo al transporte”, contestó.

El dirigente remarcó que el sector espera que el Gobierno plantee políticas que permitan sostener la actividad del transporte, en lugar de aplicar medidas que, según manifestó, afectan directamente a sus afiliados.

Sin embargo, advirtió que, si no encuentran respuestas a sus demandas, podrían asumir medidas de presión en todo el país. Entre las opciones mencionó un paro nacional y el cierre de carreteras, aunque aclaró que las decisiones deberán ser definidas en el Congreso Nacional.

“No se descarta, pues, no unas medidas de hecho. Nosotros, lamentablemente, no hay otra forma de hacernos escuchar con un paro o un cierre de carreteras en todo el país”, concluyó.